MSB: '29 Ekim'de Anıtkabir 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçi ağırladı'

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir’i 1 milyon 182 bin 425 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’e akın eden ve yeni ziyaretçi rekorunu kıran 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.