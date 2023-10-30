MSB: '29 Ekim'de Anıtkabir 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçi ağırladı'

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i 1 milyon 182 bin 425 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

MSB: '29 Ekim'de Anıtkabir 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçi ağırladı'
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir’i 1 milyon 182 bin 425 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’e akın eden ve yeni ziyaretçi rekorunu kıran 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman