MSB: '4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: '4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terörle mücadeleye sonuna kadar devam edileceğine işaret edilerek, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi” ifadelerine yer verdi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.