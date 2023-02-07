MSB: '5'inci Kolordu İstihkam Alayımızın Doğal Afetler Arama Kurtarma Timi enkazdan bir anne ile çocuklarını kurtardı'

Milli Savunma Bakanlığı, 5'inci Kolordu İstihkam Alayı Doğal Afetler Arama Kurtarma Timi'nin Hatay'da enkazdan bir anne ile çocuklarını kurtardığını duyurdu.

MSB: '5'inci Kolordu İstihkam Alayımızın Doğal Afetler Arama Kurtarma Timi enkazdan bir anne ile çocuklarını kurtardı'
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı, 5’inci Kolordu İstihkam Alayı Doğal Afetler Arama Kurtarma Timi’nin Hatay’da enkazdan bir anne ile çocuklarını kurtardığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hatay Kırıkhan’daki arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlayan 5’inci Kolordu İstihkam Alayımızın Doğal Afetler Arama Kurtarma Timi, enkazdan bir anne ile çocuklarını kurtardı” ifadelerini kullandı.

MSB: '5'inci Kolordu İstihkam Alayımızın Doğal Afetler Arama Kurtarma Timi enkazdan bir anne ile çocuklarını kurtardı'