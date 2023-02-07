MSB: '54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1'inci Komando Taburunda görevli personelimiz Gaziantep'e intikal ediyor'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'de konuşlu 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1'inci Komando Taburunda görevli personelin Gaziantep'e intikal ettiğini bildirdi.

MSB: '54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1'inci Komando Taburunda görevli personelimiz Gaziantep'e intikal ediyor'
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne’de konuşlu 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1’inci Komando Taburunda görevli personelin Gaziantep’e intikal ettiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Edirne’de konuşlu 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızın 1’inci Komando Taburunda görevli personelimiz arama-kurtarma faaliyetlerine destek için Gaziantep’e intikal ediyor” denildi.

MSB: '54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1'inci Komando Taburunda görevli personelimiz Gaziantep'e intikal ediyor'
MSB: '54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1'inci Komando Taburunda görevli personelimiz Gaziantep'e intikal ediyor'
MSB: '54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1'inci Komando Taburunda görevli personelimiz Gaziantep'e intikal ediyor'