MSB: '73 gönüllümüz Hatay'da arama-kurtarma faaliyetlerine aralıksız destek veriyor'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'daki sosyal tesislerde görevli 73 gönüllü personelin Hatay'da arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine aralıksız destek verdiğini bildirdi.

MSB: '73 gönüllümüz Hatay'da arama-kurtarma faaliyetlerine aralıksız destek veriyor'
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara’daki sosyal tesislerde görevli 73 gönüllü personelin Hatay’da arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine aralıksız destek verdiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara’daki sosyal tesislerimizde görevli 73 gönüllü personelimiz, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde deprem arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine aralıksız destek veriyor" denildi.