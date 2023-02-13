MSB: 'AFAD ile koordineli olarak 1 adet sahra çadırı ve çocuk oyun parkı yapıldı'

Milli Savunma Bakanlığı, AFAD ile koordineli olarak 1 adet sahra çadırı ile çocuk oyun parkı yapıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sakarya’da konuşlu 7’nci Komando Tugayımız tarafından Gaziantep’teki Avşar Kampüsü bölgesine AFAD ile koordineli olarak 1 adet sahra çadırı ve çocuk oyun parkı yapıldı. Beraberiz Türkiye” ifadelerini kullandı.