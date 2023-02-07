MSB: 'Arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlayacak olan maden işçilerimizi, Hava Kuvvetlerine ait uçak ile Adıyaman'a ulaştırdık'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlayacak olan maden işçilerini, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Adıyaman'a ulaştırdıklarını bildirdi.

MSB: 'Arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlayacak olan maden işçilerimizi, Hava Kuvvetlerine ait uçak ile Adıyaman'a ulaştırdık'
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlayacak olan maden işçilerini, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Adıyaman’a ulaştırdıklarını bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlayacak olan maden işçilerimizi, Hava Kuvvetlerine ait uçak ile Adıyaman’a ulaştırdık" denildi.