MSB: 'ASFAT, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin bakım onarımını üstlendi'

Milli Savunma Bakanlığı, Bosna Hersek envanterinde bulunan zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve tanklara lojistik destek sağlanması için Bosna Hersek Savunma Bakanlığı ve ASFAT arasında sözleşme imzalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek envanterinde bulunan M113 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve M60A3 tanklarına lojistik destek sağlanması amacıyla Bosna Hersek Savunma Bakanlığı ve ASFAT arasında sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında ASFAT ana yükleniciliğinde Silahlı Kuvvetlerimize M113 ZPT/ZMA ve M60 tankları için uzun yıllardır bakım onarım hizmeti sunan 2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün kabiliyetleri ile M113 ZPT ve M60A3 tanklarına yedek parça desteği ve yerinde bakım onarım hizmeti sağlanacak. Aynı zamanda Bosna Hersek Savunma Bakanlığı personeline işbaşı eğitimleri verilecek” denildi.