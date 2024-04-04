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- MSB: 'Barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu'
MSB: 'Barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu'
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin, Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı teröristin, Habur’da Hudut Karakolu’na teslim olduğunu duyurdu.
Konuya ilişkin MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu” ifadelerine yer verildi.