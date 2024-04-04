MSB: 'Barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin, Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.

MSB: 'Barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı teröristin, Habur’da Hudut Karakolu’na teslim olduğunu duyurdu.

Konuya ilişkin MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu” ifadelerine yer verildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb