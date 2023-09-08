MSB: 'Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi'
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda terör unsurlarının görüldükleri yerde etkisiz hale getirildiğini belirterek, “Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere Mehmetçiklerimiz, başarılı bir operasyon ile müdahale etti. Operasyonda 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilerek tünel kazma girişimi engellendi” ifadelerine yer verdi.