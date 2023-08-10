MSB: 'Bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur'

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü mensuplarınca şehit edilen kahraman Türk askerlerine ilişkin, “Bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur” açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görevli Deniz Albay Zeki Aktürk, “PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde icra ettiğimiz operasyonlarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

Terörü kaynağında yok etme stratejisinin kararlılıkla uygulandığını belirten Albay Aktürk, “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil; son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 995’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 338’e ulaşmıştır. Irak Kuzeyi’nde devam eden Pençe-Kilit Harekatı’nda bugüne kadar 586 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam bin 316 silah ve 600 bine yakın (585 bin 563) mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 150 mayın/EYP tespit ve imha edilmiş, 614 mağara/sığınak ise kullanılamaz hale getirilmiştir” diye konuştu.

“Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, TSK ve milletimize başsağlığı diliyoruz”

Taciz ateşi sonrasında şehit olan kahraman Türk askerine ilişkin başsağlığı dileyen Albak Aktürk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Dün bu bölgede, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, TSK ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Mehmetçiğin; üstün bir gayretle her türlü hava ve arazi şartında, büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla icra ettiği operasyonlar ile teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak, gücünü bağrından çıktığı asil milletimizden alan kahraman ordumuz; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada şehitlerinin kanını yerde bırakmayacak terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla sürdürecektir.”

Sınır güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Albay Aktürk, hudut hattında ilave tedbirler alındığını hatırlatarak, “Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudutlarımızda alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde; Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 284 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 9’u teröristtir. 2 bin 991 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 2023 yılında ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 bin 752 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 236’sı FETÖ mensubu olmak üzere 356’sı teröristtir. 134 bin 935 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Ayrıca, son bir haftada icra edilen operasyonlarda 172 kilogram uyuşturucu ve 860 adet hap ele geçirilmiştir. Yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda ise toplam 4 bin 803 kg uyuşturucu ve bin 911 adet hap ele geçirilmiştir” açıklamasında bulundu.

“(Taciz ateşleri sonrası) 45’i son bir haftada olmak üzere 744 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

Albay Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 3’ü son bir haftada olmak üzere 86 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 45’i son bir haftada olmak üzere 744 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Albay Aktürk, “Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi’nin devamına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir. Küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu Girişim’in devam etmesini temenni ediyoruz.

Ayrıca; Karadeniz’de en uzun kıyısı bulunan ülkelerden biri olarak başından beri kıyıdaş ülkelerin barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşamasından yana olduğumuzu dile getiriyor, mevcut güvenlik dengesinin ‘Bölgesel Sahiplik İlkesi’ çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Temennimiz Ege Denizi’nin bir dostluk denizi haline gelmesidir”

Yunanistan-Türkiye ilişkilerine değinen Albay Aktürk, “Komşumuz Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabalarımız sürmektedir. Temennimiz; diyalog kanallarının açık tutulması, ikili ilişkilerimizde yakalanan pozitif gündemin devam etmesi, Ege Denizi’nin bir dostluk denizi haline gelmesidir” diye konuştu.

Bu hafta içerisinde açıklanan dünyanın en iyi savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı “Defence News Top 100” listesine giren Türk şirketlerini tebrik eden Albay Aktürk, “Başta bünyemizde bulunan ASFAT (Askerî Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi) olmak üzere Aselsan, TUSAŞ ve Roketsan’ı kutluyor, savunma sanayimize güç katan çalışmalarında başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

"Şimdiye kadar 877 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir"

TSK’nın orman yangınlarına verdiğini desteğe dikkati çeken Albay Aktürk, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan Rezerv Güç ile yangın söndürme çalışmalarına sağlanan destek aralıksız devam etmektedir. Bu çerçevede, Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak ve helikopterler ile farklı bölgelerde çıkan 17 orman yangınının söndürülmesine katkı sağlanmıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 877 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir. Gelen anlık taleplere istinaden görevlendirmeler devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

Albay Aktürk ayrıca MSB’nin FETÖ ile mücadelesinin tespit edilen bilgi ve belgeler ışığında büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü aktardı.

Askeralma kanunu ile ilgili açıklamalarda bulunan Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2022 yılında Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesinde yapılan değişiklik ile yoklama kaçağı, saklı veya bakayalara bedelli askerliğe müracaat etme hakkı tanınmış, bahse konu uygulama Kanun’un değiştiği tarihten itibaren yürürlüğe konulmuştur. Kanun’da yapılan bu değişiklik 5 Ağustos 2023 tarihinde Askeralma Yönetmeliği’ne dahil edilmiştir.

Ayrıca, bahse konu Kanun çereçvesinde; mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na göre dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan, ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların, dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmelerine imkan sağlanmıştır.”