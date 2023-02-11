MSB: 'CH-47 helikopterleri ile depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığının CH-47 helikopterleri ile depremden etkilenen vatandaşlar için yardım malzemelerinin ulaştırılmaya devam ettiğini duyurdu.

MSB: 'CH-47 helikopterleri ile depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz'
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığının CH-47 helikopterleri ile depremden etkilenen vatandaşlar için yardım malzemelerinin ulaştırılmaya devam ettiğini duyurdu.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın CH-47 helikopterleri ile depremden etkilenen vatandaşlarımıza aralıksız olarak yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.