MSB: 'CH-47 helikopterleri ile depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığının CH-47 helikopterleri ile depremden etkilenen vatandaşlar için yardım malzemelerinin ulaştırılmaya devam ettiğini duyurdu.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın CH-47 helikopterleri ile depremden etkilenen vatandaşlarımıza aralıksız olarak yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.