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- MSB: 'CH-47 helikopterleri ile depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz'
MSB: 'CH-47 helikopterleri ile depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz'
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığının CH-47 helikopterleri ile depremden etkilenen vatandaşlar için yardım malzemelerinin ulaştırılmaya devam ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığının CH-47 helikopterleri ile depremden etkilenen vatandaşlar için yardım malzemelerinin ulaştırılmaya devam ettiğini duyurdu.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın CH-47 helikopterleri ile depremden etkilenen vatandaşlarımıza aralıksız olarak yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.