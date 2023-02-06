MSB: 'Deprem bölgesinde 3 binin üzerinde Mehmetçik arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan deprem bölgesinde 3 binin üzerinde Mehmetçiğin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını bildirdi.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına şu an itibarıyla 3 binin üzerinde Mehmetçiğin katkı sağladığı belirtilerek, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin Doğal Afet Kurtarma Taburları Hatay, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş’a gönderilirken komandolar da çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildi. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik de deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına yoğun katkı sağlıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Hatay, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde arama kurtarma çalışmaları için Doğal Afet Kurtarma Taburları görevlendirildi. Bunların yanı sıra Malatya’da arama kurtarma çalışmalarına 2 binin üzerinde personelle destek sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, kentte çadır kurma çalışmalarına başladı. Yeteri kadar komando da arama ve kurtarma çalışmaları için Malatya ve Kahramanmaraş’a gönderilirken Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da Mehmetçik tarafından halka sıcak yemek, su ve kumanya dağıtılıyor” açıklamalarına yer verildi.

Öte yandan Kıbrıs’ta görevli Doğal Afet Yardım Takımı da Gaziantep’teki arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak için yola çıktı. Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına şu an itibarıyla AFAD’tan gelen talepler sonucunda 3 binden fazla Mehmetçik, katkı sağlıyor.

Bakan Akar beraberindeki komutanlarla Hatay’da

Yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in Hatay’a geldiği bildirildi. Açıklamada, Bakan Akar’ın Serinyol’da depremin etkilediği, 3 askerin şehit olduğu 8’inci Komando Tugay Komutanlığında incelemelerde bulunduğu ifade edilerek, “son duruma ilişkin bilgi aldı. Daha sonra Bakan Akar kriz merkezine geçerek kentteki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi alıyor” denildi.

Hava yardım koridoru sürekli olarak aktif tutuluyor

Yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "hava yardım koridoru" oluşturulduğu da ifade edilerek, “Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı A400m nakliye uçakları dahil çok sayıda nakliye uçağı bölgeye arama-kurtarma ekiplerini ve araçlarını sevk etmeye başladı. 17 uçak tarafından Gaziantep ve Adana’ya sürekli olarak yardım uçuşları gerçekleştiriliyor. Ambulans uçaklar da kurulan "hava yardım koridoru “nda görev alıyor” denildi.