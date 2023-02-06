MSB: 'Depremden etkilenen vatandaşlarımız, 2'nci Ordu Komutanlığımıza ait kışlalarda misafir ediliyor. Tüm imkanlarımızla milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz.'

MSB: Depremden etkilenen vatandaşlarımız, 2'nci Ordu Komutanlığımıza ait kışlalarda misafir ediliyor. Tüm imkanlarımızla milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz.

MSB: 'Depremden etkilenen vatandaşlarımız, 2'nci Ordu Komutanlığımıza ait kışlalarda misafir ediliyor. Tüm imkanlarımızla milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz.'
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

MSB: "Depremden etkilenen vatandaşlarımız, 2’nci Ordu Komutanlığımıza ait kışlalarda misafir ediliyor. Tüm imkanlarımızla milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz."