MSB: 'DİSAK Kahramanmaraş'ta arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) ekiplerinin Kahramanmaraş'ta arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

MSB: 'DİSAK Kahramanmaraş'ta arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor'
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) ekiplerinin Kahramanmaraş’ta arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) Timi de malzeme/teçhizat ile Kahramanmaraş’ta AFAD ile koordineli olarak arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.