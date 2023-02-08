MSB: 'DİSAK timimiz Kahramanmaraş'ta bir çocuğu sağ olarak kurtardı'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) timinin Kahramanmaraş’ta bir çocuğu sağ olarak kurtardığını bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) Timimiz ile Amasya İtfaiyesi ve AFAD gönüllülerinin koordineli çalışması sonucunda, Kahramanmaraş’ta 1 çocuğumuz daha enkaz altından sağ olarak kurtarıldı” denildi.