MSB: 'Ermenistan'ın uzatılan barış elini tutmasını temenni ediyoruz'

Milli Savunma Bakanlığı, “Kafkasya bölgesinin barış içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğine inanıyor, Ermenistan’ın uzatılan barış elini tutmasını temenni ediyor, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik samimi çabaları desteklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, “Kahraman ordumuz, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini her geçen gün artan bir şiddet ve tempoda terörü kaynağında yok etme anlayışıyla, proaktif bir yaklaşımla kesintisiz bir şekilde ve sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

“44’ü son bir haftada olmak üzere bin 229 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

Tuğamiral Zeki Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu kapsamda Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil 1 Ocak’tan itibaren Terörle Mücadele Harekatı bölgesinde 44’ü son bir haftada olmak üzere bin 229 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 38 bin 572’ye ulaşmıştır. Kahraman Mehmetçiğin büyük bir fedakarlık ve olağanüstü gayretle yürüttüğü bu başarılı mücadele sonucu terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir.”

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sivillerin, tarihi, dini ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat göstermekte”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uluslararası hukuka uygun faaliyetlerde bulunduğuna dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugüne kadar komşularımızın ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği bütün harekât ve operasyonlarda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında sadece teröristleri hedef almakta; sivillerin, tarihi, dini ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat göstermekte, hiçbir ordunun göstermediği bir duyarlılık sergilemektedir” açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın terör örgütü FETÖ ile mücadelesinin de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek FETÖ ile mücadele edileceği vurgusunu yaptı.

“Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 467 şahıs yakalanmıştır”

Tuğamiral Aktürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 467 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 24’ü FETÖ mensubu olmak üzere 36’sı terör örgütü üyesidir. 2 bin 828 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 890’a yükselmiş, yakalanan şahıslardan 340’ı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 487 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 153 bin 412 olmuştur. Ayrıca yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda toplam 4 bin 869 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir.”

Operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tedbirlerin alındığını hatırlatan Tuğamiral Aktürk, “Teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. Nitekim, terör örgütü tarafından harekat bölgelerimize bu yılın başından itibaren 298 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, verilen karşılık ile 39’u son bir haftada olmak üzere 903 terörist etkisiz hale getirilmiştir” diye konuştu.

“Ermenistan’ın uzatılan barış elini tutmasını temenni ediyoruz”

Kafkasya’da barışa emin adımlarla yürüyeceğine inandıklarını belirten Tuğamiral Aktürk, “Ermenistan’ın uzatılan barış elini tutmasını temenni ediyor, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik samimi çabaları desteklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. ‘İki devlet, tek millet’ anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TCG Batıray denizaltısının havuzlanacağını bildiren Tuğamiral Aktürk, “Denizaltılarımızın havuzlanması için ihtiyaca yönelik özel olarak tasarlanan ve Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen kendi boyutunda dünyada tek olan denizaltı havuzunda ilk olarak yarın (15 Eylül) TCG Batıray denizaltımız havuzlanacaktır. Denizlerdeki hakimiyetimiz için önemli olan bu faaliyet, Gölcük Tersanesi Komutanlığında gerçekleşecektir” şeklinde konuştu.

Libya’ya gönderilen yardımlara ilişkin konuşan Tuğamiral Aktürk, “Kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş Libya’ya yardım elini uzatan ilk ülke olarak Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla AFAD’ın arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerinin nakli gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.