MSB: 'Etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl 813'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 156'ya ulaşmıştır'

Milli Savunma Bakanlığı, bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısının 813’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 156’ya ulaştığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görevli Deniz Albay Zeki Aktürk, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğe yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz mücadele edildiğini belirterek, “Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 19 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 813’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 156’ya ulaşmıştır. Ayrıca başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bu hafta içerisinde de muhtelif silah, mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir” ifadelerini kullandı.

“3 bin 466 şahıs hududu geçemeden engellenmiştir”

Hudutlarda alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde son bir haftada sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 93 kişinin yakalandığını belirten Albay Aktürk, “Bu şahıslardan 6’sı FETÖ mensubu olmak üzere 8’i teröristtir. 3 bin 466 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 2023 yılında ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 bin 876 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 181’i FETÖ mensubu olmak üzere 279’u teröristtir. 122 bin 956 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir” diye konuştu.

Albay Aktürk ayrıca bu hafta içerisinde jandarma ile koordineli olarak yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan şahıslarla birlikte yaklaşık 59 kilogram

metamfetamin ele geçirildiğini belirtti. Suriye’de istikrarın bir an önce sağlanması, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edildiğini belirten Aktürk, “Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 9’u son bir haftada olmak üzere 76 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 16’sı son bir haftada olmak üzere 604 terörist etkisiz hale getirilmiştir” açıklamasında bulundu.

Terör örgütü FETÖ ile mücadele kesintisiz devam ediyor

Terör örgütü FETÖ ile mücadelenin kesintisiz devam ettiğini belirten Aktürk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bakanlığımız, yeni bilgi, belge ve veriler ışığında FETÖ ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 24 bin 195 personel ihraç edilmiştir. 363 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.”

Yunanistan ile olumlu hava devam ediyor

Vilnius Zirvesi esnasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı arasında geçen görüşmeyi hatırlatan Albay Aktürk, “Yapıcı ve olumlu havada geçen bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmede iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulanmış, güven artırıcı önlemler toplantılarının yeniden başlaması konusundaki mutabakat teyit edilmiştir. Garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye, garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs’ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir” açıklamasını yaptı.

Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için etkin, kolaylaştırıcı rol üstlenmeye ve insani krizi hafifletmeye yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Albay Aktürk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Tahıl Girişimi ile bugüne kadar 33 milyon tona yakın tahıl, binden fazla gemiyle Ukrayna limanlarından taşınarak dünya pazarlarına ulaşmıştır. Tahıl Koridoru Anlaşması’nın imzalanmasından bu yana geçen süreçte taraflar, Türkiye’nin ev sahipliğinde oluşturulan diyalog zemininde çeşitli defalar bir araya gelmiştir. Bu durum, çatışan tarafların bile asgari müştereklerde buluşarak çözüm odaklı yaklaşımlarla insanlığın yararına kararlar alabileceğini tüm dünyaya örnek olacak şekilde göstermiştir. Ülkemiz, Tahıl Anlaşması’nın yeniden uzatılması başta olmak üzere bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. 17 Temmuz’da süresi dolacak olan Tahıl Girişimi’nin uzatılmasına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir.”

“İsveç’in terörle mücadele alanında bugüne kadar hayata geçirdiği hukuki düzenlemeleri tam olarak uygulamaya koyma zamanıdır”

Türkiye olarak NATO’nun açık kapı politikasını her zaman desteklediklerini belirten Albay Aktürk, “Bu desteğini geçtiğimiz aylarda Finlandiya’nın üyeliğini onaylayarak, bu hafta ise İsveç’in NATO üyeliğinin yüce Meclisimize gönderilmesi konusunda verdiği karar ile göstermiştir. İsveç’in terörle mücadele alanında bugüne kadar hayata geçirdiği hukuki düzenlemeleri tam olarak uygulamaya koyma zamanıdır. İttifakın savunma ve caydırıcılık yapısına önemli katkı sağlayacak bu mücadele, tarihin en başarılı güvenlik örgütü olan NATO’yu daha da güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Kahraman Türk ordusunun orman yangınlarına karşı da destek olduğunu aktaran Albay Aktürk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Orman yangınlarıyla mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait hava araçlarının rezerv güç olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 2 adet C-130 uçağı ve 18 adet çeşitli tipte helikopterin ’rezerv güç’ olarak kullanılması için Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 1 Haziran 2022 tarihinde imzalanan protokol ile ülkemizin yangınlara müdahale hızının ve etkinliğinin artırılması hedeflenmiştir. Teşkil edilen bu rezerv güç ile 2022 yılında Muğla, Mersin ve Kütahya illerinde meydana gelen beş büyük orman yangınına ve 2023 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde meydana gelen orman yangınına toplamda 523 sorti ile destek verilmiştir. Ayrıca Bakanlığımıza bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş (ASFAT) tarafından imzalanan iki ayrı sözleşme ile Orman Genel Müdürlüğüne yangınlarla mücadelede ihtiyaç duyduğu malzeme, ekipman ve eğitim desteği sağlanmaktadır. Yapılan anlaşma kapsamında Orman Genel Müdürlüğü için ASFAT tarafından 30 adet 2,5 ton kapasiteye sahip yangın kovası ile 7 adet 7,5 ton kapasiteye sahip yangın kovası ve 7 adet de helikopter kanca kiti üretilmiştir.”