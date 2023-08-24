MSB: 'Fırat Kalkanı Harekatı ile 4 binden fazla teröristi etkisiz hale getiren Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman Mehmetçiğimizi gururla selamlıyoruz'

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 7. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. MSB, “Fırat Kalkanı Harekatı ile 4 binden fazla DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getiren Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman Mehmetçiğimizi gururla selamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

MSB, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 7. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “7 yıl önce gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekâtı ile 4 binden fazla DEAŞ’lı teröristi etkisiz hâle getiren Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman Mehmetçiğimizi gururla selamlıyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz” ifadelerine yer verildi.