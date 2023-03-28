MSB: 'Fransa parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür'

Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde temsilcilerinin Fransa parlamentosunda ağırlanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, “Fransa parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür” ifadeleri kullanıldı.

Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde temsilcilerinin Fransa parlamentosunda ağırlanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı çok sert tepki gösterdi. MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, “NATO üyesi Fransa’nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür. Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO’nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, her hâlükârda tüm terör örgütlerine karşı mücadelesine aralıksız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.