MSB: '(Gazze'de) Bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacak her yapıcı çabaya destek vermeye hazır olduğumuzu bir kere daha vurguluyoruz'

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı, bakanlıkta Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu’nda gerçekleştirildi. Basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme ilişkin gelişmeleri aktardı.

"Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır"

Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü kapsamında uçuş faaliyeti gerçekleştiren F-16’lar için bakım ekibini Türkiye’ye getirmek maksadıyla Azerbaycan’dan havalanan ve uçuş ekibi ile birlikte 20 personelin bulunduğu C-130 tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım’da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 askeri personelin şehit olduğunu belirten Tuğamiral Aktürk, "Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Düşen uçakta hayatını kaybeden aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde 10 Kasım’da Anıtkabir’de 1 milyon 219 bin 148 kişi ile ziyaret rekoru kırıldığını kaydetti.

"2 PKK’lı terörist daha teslim olmuştur"

Türkiye’nin hududunda ve ötesinde tehdit unsurlarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarının kararlılıkla sürdürdüğüne dikkati çeken Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kesintisiz bir şekilde devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftada 2 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 720 kilometreye ulaşmıştır. Kademeli güvenlik sistemi ve teknoloji destekli tedbirlerle yasa dışı geçiş ve kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiği hudutlarımızda hafta boyunca yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 244 şahıs yakalanmış, 707 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 545, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 57 bin 345 olmuştur. Yine bu hafta içerisinde Hakkâri hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 32 kilo 276 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 3 Ekim’de Kosova Barış Gücü Komutanlığı görevini İtalya’dan devraldığını hatırlatan Aktürk, Kosova Barış Gücü Komutan Yardımcılığı görevini ise 10 Kasım’da İtalya’ya devrettiğini söyledi. Aktürk, "Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı" kapsamında 17-19 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir heyetin Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.

Gazze’de tesis edilen ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası girişimlere yapıcı katkıların devam ettiğini vurgulayan Aktürk, "ABD öncülüğünde kurulmakta olan Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi’nin insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılmasına hizmet edecek şekilde uluslararası hukuk ve insani ilkeler temelinde çalışması önem taşımaktadır. Birleşmiş Milletler nezdinde tesis edilecek Uluslararası İstikrar Gücü’ne ilişkin önceliğimiz de bölgedeki sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve ateşkesin kalıcı hâle gelmesini sağlayacak uluslararası güvencelerin oluşturulmasıdır. Bu süreçte uluslararası toplumun ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ve bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacak her yapıcı çabaya destek vermeye hazır olduğumuzu bir kere daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlü ve donanımlı hale getirilmesi çalışmalarının sürdürüldüğünü aktaran Aktürk, Genel Maksat Helikopteri projesi kapsamında 6’ıncı T-70 helikopterinin muayene ve kabul faaliyetleri sonrası Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini duyurdu.