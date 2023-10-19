MSB: 'Gazze için üç adet A400M uçağımız Mısır'a ulaşmıştır'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle hazırlanan insani yardım malzemeleri; Gazze için 13-14 Ekim’de üç adet A400M uçağımız ile Mısır’a, Sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Libya için ise TCG Bayraktar gemimiz ile 16 Ekim’de Libya’ya ulaştırılmıştır” açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, “İki gün önce el-Ehli Baptist hastanesinin vurularak çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan masum sivillerin, uluslararası hukukun ve en temel insani değerlerin hiçe sayılarak katledilmesi tüm insanlığın bittiği noktadır. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yararlılara ise acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl içerisinde toplam bin 682 terörist etkisiz hâle getirilmiştir”

24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 39 binden fazla teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildiren Tuğamiral Aktürk, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir. Bu kapsamda; Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, son bir haftada etkisiz hâle getirilen 42 terörist ile birlikte, bu yıl içerisinde toplam bin 682 terörist etkisiz hâle getirilmiştir” diye konuştu.

“4 bin 956 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir”

Tuğamiral Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

“Suriye’de, harekât alanlarımızda sağlanan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri devam etmektedir. 1 Ocak’tan itibaren birliklerimize 400 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 26’sı son bir haftada olmak üzere bin 272 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hudutlarımızda, alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 633 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 9’u FETÖ mensubu olmak üzere 11’i terör örgütü üyesidir. 4 bin 956 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 863’e yükselmiştir. Bu şahıslardan 382’si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 548 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 176 bin 338 olmuştur.”

TSK’nın küresel barış ve istikrara katkı sağladığını belirten Tuğamiral Aktürk, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasının yanı sıra; millî meselemiz olan Kıbrıs, ‘İki devlet, tek millet’ anlayışı ile bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan, tarihî ve kültürel bağlarımız olan Balkanlar, 500 yıllık dostluk ve kardeşlik ilişkilerimiz bulunan Libya başta olmak üzere birçok coğrafyada bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı da sürdürmektedir” şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Kosova’ya gerçekleştirdiği ziyaretleri hatırlatan Tuğamiral Aktürk, “18 Ekim’de ise NATO müttefikimiz Estonya’ya resmî ziyaretlerde bulunulmuştur. Söz konusu temaslarda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayi konularında kapsamlı, faydalı ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Estonya ziyaretinde savunma sanayi ürünlerinin tedarikine ilişkin Niyet Mektubu ve Protokol imzalanmıştır” diye konuştu.

Tuğamiral Zeki Aktürk konuşmasına şöyle sürdürdü:

“Türkiye, aktif ve yapıcı bir üyesi olduğu NATO’nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmayı, İttifak’a katıldığı günden bu yana üstlenmiş olduğu tüm görev ve misyonları başarı ile yerine getirmeyi sürdürmektedir. Son olarak Bakanımız, 11-12 Ekim tarihlerinde Brüksel’deki NATO Karargâhında Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılım sağlamıştır. Söz konusu toplantılarda Bakanımız tarafından; başta toprak bütünlüğü olmak üzere Ukrayna’ya olan desteğimiz, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yeniden canlandırılması için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere çabalarımızın yoğun bir şekilde devam ettiği, Karadeniz’deki dengenin “bölgesel sahiplik” ilkesi çerçevesinde korunmasının önemi ve bu doğrultuda Montrö Sözleşmesi’ni dikkatli ve sorumlu şekilde uygulamaya devam edeceğimiz, Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle kararlılıkla mücadele etmekte olduğumuz ve bu konuda müttefiklerimizden destek beklediğimiz, ülkemize yönelik yaptırım ve kısıtlamaların; İttifakın birlik, dayanışma ve uyum ilkeleriyle bağdaşmadığı ve sonlandırılması gerektiği bir kez daha ifade edilmiştir. Türkiye olarak, NATO’nun komuta ve kuvvet yapısına, harekât ve misyonlarına uydu desteği de dâhil olmak üzere, tüm harekât alanlarında yaptığımız katkılar, Kosova’da kısa süre önce üstlendiğimiz KFOR Komutanlığının önemi ve bu görevi tam bir tarafsızlık ve şeffaflık ile yerine getireceğimiz vurgulanmıştır. Diğer yandan AB üyesi olmayan Müttefiklerin AB savunma girişimlerine katılımının önemi, İsveç’in terörle mücadeleye yönelik yeni hukuki düzenlemeleri somut bir şekilde uygulamasını beklediğimiz, üyelikle ilgili nihai kararın ise Meclisimizde olduğu, Filistin’de yaşanan olaylar kapsamında tarafları itidale davet ettiğimiz; çatışmaların ve sivillere yönelik saldırıların bir an önce sonlandırılması gerektiği belirtilmiştir.”

Ayrıca Tuğamiral Zeki Aktürk Bakan Güler’in gerçekleştirdiği ikili ve üçlü görüşmelere değinerek, “Bulgaristan ve Romanya ile Karadeniz’de deniz mayınlarıyla mücadeleye yönelik ‘üçlü girişim’ oluşturulması konusunda da mutabık kalınmıştır” açıklamasında bulundu.

Ayrıca Tuğamiral Zeki Aktürk Azerbaycan ile orta gerçekleştirilecek tatbikata ilişkin, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü Yılı ve Haydar Aliyev’in 100’üncü Doğum Yılı’ münasebetiyle 2023 yılına özel iki tatbikat planlanmıştır. Bunlardan ilki Haydar Aliyev adıyla 19 Nisan-10 Mayıs’ta ülkemizde gerçekleştirilmiş, ikincisi ise Mustafa Kemal Atatürk adıyla 16-25 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan’da icra edilmektedir. Askerî eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerimizin devam ettiği Azerbaycan ile personel mübadelesi kapsamında; Azerbaycan Millî Müdafaa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Albay Reşad Tahirov Millî Savunma Üniversitemizde, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Talat Canbolat ise Azerbaycan Millî Müdafaa Üniversitesinde bir yıl süreyle görevlendirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayi gelişmelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Tuğamiral Zeki Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından yerli ve millî olarak geliştirilen 76/62 mm Millî Deniz Topu; Açık Deniz Karakol Gemisi Projesinin ilk gemisi TCG Akhisar’a entegre edilmek üzere İstanbul Tersanesi Komutanlığına teslim edilmiştir. Ayrıca, Millî Deniz Topu’nun; Açık Deniz Karakol Gemisi Projesinin ikinci gemisi TCG Koçhisar’da kullanılması için de üretim faaliyetleri devam etmektedir. Diğer taraftan, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında yapılan sözleşme kapsamında; ASFAT’ın yerli ve millî asayiş ve emniyet botu ASBOT’un ikincisinin teslimi yarın yapılacaktır.”

“Gazze için 13-14 Ekim’de üç adet A400M uçağımız Mısır’a ulaşmıştır”

Tuğamiral Zeki Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri ile insanı yardım malzemelerinin Gazze için yola çıktığını hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle hazırlanan insani yardım malzemeleri; Gazze için 13-14 Ekim’de üç adet A400M uçağımız ile Mısır’a, Sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Libya için ise TCG Bayraktar gemimiz ile 16 Ekim’de Libya’ya ulaştırılmıştır” diye konuştu.