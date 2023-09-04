MSB:' Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası, Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür'

Milli Savunma Bakanlığı, F-4 savaş uçağının bir parçasının Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple açık otoparka düştüğünü açıkladı.

MSB:' Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası, Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür'
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Milli Savunma Bakanlığı, F-4 savaş uçağının bir parçasının Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple açık otoparka düştüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası, Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO’ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

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