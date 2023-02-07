MSB: 'Hava Kuvvetlerimize ait uçakla depremzede vatandaşlarımızın Ankara'ya tahliyesi gerçekleştirildi'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla depremzede vatandaşların Ankara'ya getirildiğini bildirdi.

MSB: 'Hava Kuvvetlerimize ait uçakla depremzede vatandaşlarımızın Ankara'ya tahliyesi gerçekleştirildi'
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla depremzede vatandaşların Ankara’ya getirildiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Malzeme nakli için Adıyaman’a giden Hava Kuvvetlerimize ait uçakla depremzede vatandaşlarımızın Ankara’ya tahliyesi gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.