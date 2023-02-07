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- MSB: 'Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, Ankara'dan Adana'ya AKUT ekiplerinin ulaşımını sağladı'
MSB: 'Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, Ankara'dan Adana'ya AKUT ekiplerinin ulaşımını sağladı'
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hava Kuvvetlerine ait uçakların, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin Ankara'dan Adana'ya ulaşımını sağladığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB); Hava Kuvvetlerine ait uçakların, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin Ankara’dan Adana’ya ulaşımını sağladığını bildirdi.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Arama-kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine ulaştırılmasına yönelik uçuşlarımız aralıksız sürüyor. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, Ankara’dan Adana’ya AKUT ekiplerinin ulaşımını sağladı" ifadelerine yer verildi.