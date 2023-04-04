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- MSB: 'Hudut Kartallarımız, İran'dan ülkemize sızmaya çalışan PKK/KCK'lı 2 teröristi silahlarıyla birlikte yakaladı. Hudutlarda mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.'
MSB: 'Hudut Kartallarımız, İran'dan ülkemize sızmaya çalışan PKK/KCK'lı 2 teröristi silahlarıyla birlikte yakaladı. Hudutlarda mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.'
MSB: Hudut Kartallarımız, İran'dan ülkemize sızmaya çalışan PKK/KCK'lı 2 teröristi silahlarıyla birlikte yakaladı. Hudutlarda mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.
MSB: "Hudut Kartallarımız, İran’dan ülkemize sızmaya çalışan PKK/KCK’lı 2 teröristi silahlarıyla birlikte yakaladı. Hudutlarda mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor."