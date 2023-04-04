MSB: 'Hudut Kartallarımız, İran'dan ülkemize sızmaya çalışan PKK/KCK'lı 2 teröristi silahlarıyla birlikte yakaladı. Hudutlarda mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.'

MSB: Hudut Kartallarımız, İran'dan ülkemize sızmaya çalışan PKK/KCK'lı 2 teröristi silahlarıyla birlikte yakaladı. Hudutlarda mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

MSB: 'Hudut Kartallarımız, İran'dan ülkemize sızmaya çalışan PKK/KCK'lı 2 teröristi silahlarıyla birlikte yakaladı. Hudutlarda mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.'
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

MSB: "Hudut Kartallarımız, İran’dan ülkemize sızmaya çalışan PKK/KCK’lı 2 teröristi silahlarıyla birlikte yakaladı. Hudutlarda mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor."