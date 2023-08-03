MSB: 'Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirilmiştir'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir hafta içerisinde Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görevli Deniz Albay Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Komuta Kademesi’nin şekillendiği 2023 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısını hatırlatarak, “2023 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısı bugün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde icra edilecektir. Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip önümüzdeki saatlerde açıklanacak Yüksek Askeri Şura kararlarının Devletimize, Milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edildiğini belirten Albay Aktürk, “Kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 50 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bu kapsamda, etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1 Ocak’tan itibaren 942’ye, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 285’e ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

Albay Aktürk ayrıca icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bu hafta içerisinde de, şu ana kadar ele geçirilenlerin en büyüklerinden biri olma özelliği taşıyan bir mühimmat deposunda 15 bin 400 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu.

"Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 210 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 20’si FETÖ mensubu olmak üzere 21’i teröristtir”

Hudutlarda ilave ve etkin tedbirler alındığını hatırlatan Albay Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz bir hafta içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 210 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 20’si FETÖ mensubu olmak üzere 21’i teröristtir. 3 bin 132 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 2023 yılında ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 bin 468 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 236’sı FETÖ mensubu olmak üzere 347’si teröristtir. 131 bin 944 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Ayrıca, son bir haftada icra edilen operasyonlarda 139 kilogram uyuşturucu ve 1 adet silah ele geçirilmiştir. Yıl başından bu yana icra edilen operasyonlarda ise toplam 4 bin 631 kilogram uyuşturucu, bin 51 adet muhtelif uyuşturucu hap ve 24 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir.”

"Son bir haftada harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 2 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 38 terörist etkisiz hâle getirilmiştir"

Suriye’de istikrarın sağlanması ve Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerin sağlanması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Albay Aktürk, “Operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. Nitekim son bir haftada harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 2 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 38 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. 1 Ocak’tan itibaren harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 83 olurken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 699’a ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

"28 adet İkinci Dünya Savaşı’ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi tespit edilmiştir"

İstanbul’un Şile ilçesinde açığa çıkan top mermileri ile ilgili açıklamalarda bulunan Albay Aktürk, “29 Temmuz’da Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Şile Sofular Halk plajı açığında mühimmat olabileceği değerlendirilen şüpheli cisim bulunduğu rapor edilmiş, bölgeye sevk edilen Sualtı Savunma (SAS) komandolarımız tarafından çevre emniyeti alınarak incelemelere başlanmıştır. Bölgede 4 bin 200 metrekarelik deniz alanında sualtı arama faaliyeti icra edilmiş ve toplam 28 adet İkinci Dünya Savaşı’ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi tespit edilmiştir. Söz konusu mühimmatın 11 tanesi SAS Grup Komutanlığına getirilmiş, 17 tanesi dün kontrollü olarak yerinde imha edilmiştir” açıklamasında bulundu.

Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Bakanlığımız ev sahipliğinde, TSK Güçlendirme Vakfı koordinesinde ve Savunma Sanayi Başkanlığının destekleri ile İstanbul’da IDEF-2023 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı başarıyla tamamlanmıştır. Bu kapsamda; 54 ülkeden 1.461 katılımcı firma; 107 ülkeden 100 bine yakın profesyonel ziyaretçi ile 81 ülke ve 3 uluslararası kuruluştan 185 heyete mensup 732 heyet üyesinin katılım sağladığı fuarda, ülkemizin ve savunma sanayimizin ulaşmış olduğu imkân ve kabiliyetler tüm dünyaya tanıtılmış, Bakanımız tarafından fuara katılım sağlayan kardeş, dost ve müttefik ülkelerden çoğunluğu Savunma Bakanı olmak üzere 22 misafir Bakan ile ikili görüşme gerçekleştirilmiş, bazı anlaşmalar imzalanmış ve savunma sanayi başta olmak üzere ikili ve çok boyutlu askerî eğitim ve iş birliği imkânları konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Fuar kapsamında özellikle; yeni hava savunma sistemleri, bomba atar dron konseptleri, uçaktan atılabilir mayın sistemi, kamikaze İnsansız Deniz Aracı (İDA) konsepti ve İnsansız Kara Aracı (İKA) sistemleri gibi yeni teknolojiler sergilenmiştir.

Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı Askerî Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş) ana yükleniciliğinde yürütülen Pakistan Milgem Projesi’nin 4’üncü ve son gemisinin (PNS TARIQ) Denize İniş Töreni dün Pakistan/Karaçi’de icra edilmiştir. Yine, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş) öz kaynakları ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin (MAM) iş birliğiyle yürütülen HİLAL Projesi ile yurt dışından tedarik edilen C-4 patlayıcısının üretim yeteneği Şirketimize kazandırılmıştır. Bu sayede uluslararası askerî standartlara uygun, yerli ve millî C-4 üretimi Roket ve Patlayıcı Fabrikasında gerçekleştirilecektir. Üstün nitelikli personeli ve sahip olduğu yüksek teknoloji ürünü silah sistemleri ile Silahlı Kuvvetlerimiz; nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını artırmaktadır”

"Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 823 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir"

Son dönemde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına bugüne kadar Silahlı Kuvvetlerine ait 4 uçak ve 49 helikopter ile katkı sağlandığını aktaran Albay Aktürk, “Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 823 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir. Gelen anlık taleplere istinaden görevlendirmeler devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

Albay Aktürk ayrıca MSB’nin FETÖ ile mücadelenin büyük bir titizlikle ve tavizsiz şekilde sürdürüldüğünü hatırlattı.

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam ettiğine dikkati çeken Albay Aktürk, “Kara Harp Okulu yerleşkesinde icra edilen 2023 yılı Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarına askerî öğrenci temin faaliyetleri yarın itibarıyla sona erecektir. Bu süreçte gösterilen yoğun ilgiden dolayı öğrenci adaylarımıza ve velilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Numara değiştirmededen Askercell dönemi başlıyor

Askerlik hizmeti süresince kullanılabilen ‘Askercell’ ile ilgili açıklamalarda bulunan Albay Aktürk, “Erbaş ve Erlerimizin kullanımına sunulan ‘Askercell’ uygulaması kapsamında; askerlik hizmeti öncesinde kullanılan hatların herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevrilmesi, terhisi müteakip ise yine eski hattın özelliklerine döndürülmesi konusunda düzenleme gerçekleştirilmiştir. Böylelikle askerlerimiz, sivilde kullandıkları hatlarını askerlik hizmeti süresince kullanma imkanına kavuşmuştur” ifadelerini kullandı.