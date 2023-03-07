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- MSB: 'Kahraman silah arkadaşımız, 7 Mart 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize sahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.'
MSB: 'Kahraman silah arkadaşımız, 7 Mart 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize sahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.'
MSB: Kahraman silah arkadaşımız, 7 Mart 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize sahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.
MSB: "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Mart 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize sahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."