MSB: 'Kahramanmaraş'ta 100 adet çadırın kurulumu tamamlandı'

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta çadır kurma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, 100 adet çadırın kurulumunun tamamlandığını açıkladı.

MSB: 'Kahramanmaraş'ta 100 adet çadırın kurulumu tamamlandı'
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta çadır kurma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, 100 adet çadırın kurulumunun tamamlandığını açıkladı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahramanmaraş’ta çadır kurma çalışmalarına aralıksız devam eden 7’nci Komando Tugay Komutanlığımız, Pazarcık’taki Atatürk Anadolu Lisesinde 100 adet çadırın kurulumunu tamamladı” ifadelerine yer verdi.