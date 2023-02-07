MSB: 'Kahramanmaraş'ta görev yapan 'İnsani Yardım Tugayımız' bir gencimizi kurtardı'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ta görev yapan İnsani Yardım Tugayı'nın Abdullah Veli isimli genci kurtardıklarını bildirdi.

MSB: 'Kahramanmaraş'ta görev yapan 'İnsani Yardım Tugayımız' bir gencimizi kurtardı'
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş’ta görev yapan İnsani Yardım Tugayı’nın Abdullah Veli isimli genci kurtardıklarını bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kahramanmaraş’ta görev yapan İnsani Yardım Tugayımız, Abdullah Veli isimli bir gencimizi kurtardı. Vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmak için mücadelemiz devam ediyor” ifadelerine yer verildi.