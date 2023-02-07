MSB: 'Kara Kuvvetlerimizin CH-47 tipi ağır nakliye helikopterleri de deprem bölgesi için Ankara'dan havalandı'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetlerine ait CH-47 tipi ağır nakliye helikopterlerinin Ankara'dan deprem bölgesine hareket ettiğini bildirdi.

MSB: 'Kara Kuvvetlerimizin CH-47 tipi ağır nakliye helikopterleri de deprem bölgesi için Ankara'dan havalandı'
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetlerine ait CH-47 tipi ağır nakliye helikopterlerinin Ankara’dan deprem bölgesine hareket ettiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kara Kuvvetlerimizin CH-47 tipi ağır nakliye helikopterleri de deprem bölgesi için Ankara’dan havalandı. Helikopterlerimiz bölgede personel ve malzeme nakli başta olmak üzere verilecek birçok görevi yerine getirecek” denildi.