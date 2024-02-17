MSB: 'Kargo gemisinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmara Denizi’nde batan kargo gemisinde arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini, gemide görevli bir personelin naaşının su yüzeyine çıkartıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Deniz Kuvvetlerimiz tarafından BATUHAN A isimli kargo gemisinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. TCG AKIN’da görevli dalgıçlarımız tarafından iki dalış yapılarak kargo gemisinde görevli bir personelin naaşı su yüzeyine çıkartıldı ve Sahil Güvenlik birimlerine teslim edildi. Deniz Kuvvetlerimiz tarafından arama kurtarma çalışmalarına akşam da devam edilecek” ifadelerini kullandı.