MSB: 'Komando Tabur Komutanlığımız erzak dağıtımına devam ediyor'
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 47'nci Komando Tugayı 2'nci Komando Tabur Komutanlığının Hatay'da yürütülen erzak dağıtımına devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 47’nci Komando Tugayı 2’nci Komando Tabur Komutanlığının Hatay’da yürütülen erzak dağıtımına devam ettiğini bildirdi.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “47’nci Komando Tugayı 2’nci Komando Tabur Komutanlığımız tarafından Hatay’da yürütülen erzak dağıtımı aralıksız devam ediyor” denildi.