MSB: 'Komando Tabur Komutanlığımız erzak dağıtımına devam ediyor'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 47'nci Komando Tugayı 2'nci Komando Tabur Komutanlığının Hatay'da yürütülen erzak dağıtımına devam ettiğini bildirdi.

MSB: 'Komando Tabur Komutanlığımız erzak dağıtımına devam ediyor'
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 47’nci Komando Tugayı 2’nci Komando Tabur Komutanlığının Hatay’da yürütülen erzak dağıtımına devam ettiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “47’nci Komando Tugayı 2’nci Komando Tabur Komutanlığımız tarafından Hatay’da yürütülen erzak dağıtımı aralıksız devam ediyor” denildi.