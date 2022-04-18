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MSB: 'Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor'
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) 'Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!' paylaşımında bulundu.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) “Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!” paylaşımında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!” ifadelerini kullandı.
İHA
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