MSB: 'Mehmetçik, sel felaketinin neden olduğu zorlu şartlarda yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin sel felaketinin neden olduğu zorlu şartlarda da yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

MSB: 'Mehmetçik, sel felaketinin neden olduğu zorlu şartlarda yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor'
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin sel felaketinin neden olduğu zorlu şartlarda da yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her durum ve şartta milletimizin yanındayız! Depremin ilk gününden itibaren milletimizin yanında olan Mehmetçik, sel felaketinin neden olduğu zorlu şartlarda da yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor” ifadelerini kullandı.