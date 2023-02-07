MSB: 'Mehmetçiklerimiz, depremzede vatandaşlarımız için çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ta Mehmetçiğin çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini bildirdi.

MSB: 'Mehmetçiklerimiz, depremzede vatandaşlarımız için çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor'
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş’ta Mehmetçiğin çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçiklerimiz, depremzede vatandaşlarımız için çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor" denildi.