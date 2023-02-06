MSB: 'Mehmetçiklerimiz, enkaz altındaki vatandaşlarımızın kurtarılması için canla başla mücadele etti'

Milli Savunma Bakanlığı, “Mehmetçiklerimiz, gün boyu devletimizin diğer kurum ve kuruluşlarıyla enkaz altındaki vatandaşlarımızın kurtarılması için canla başla mücadele etti” dedi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “2’nci Ordu Komutanlığımızda görevli Mehmetçiklerimiz, gün boyu devletimizin diğer kurum ve kuruluşlarıyla enkaz altındaki vatandaşlarımızın kurtarılması için canla başla mücadele etti. Mehmetçiklerimiz enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra bölgeye yardımların ulaşmasını sağlarken, bir yandan da vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımı yaptı” ifadeleri kullanıldı.