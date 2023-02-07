MSB: 'Mehmetçiklerimiz, Hatay'daki çadır kurma faaliyetlerine de aralıksız destek sağlıyor'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Hatay’daki çadır kurma faaliyetlerine de aralıksız destek sağladığını bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından paylaşımda, “Her daim devletimizin ve milletimizin emrinde olan Kahraman Mehmetçik, deprem bölgesinde kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Mehmetçiklerimiz, Hatay’daki çadır kurma faaliyetlerine de aralıksız destek sağlıyor. Birlikte Güçlüyüz” ifadelerine yer verildi.