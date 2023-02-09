MSB: 'Mehmetçiklerimiz, Hatay ve diğer illerde çadır kurma faaliyetlerini sürdürüyor'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Hatay ve diğer illerde çadır kurma faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

MSB: 'Mehmetçiklerimiz, Hatay ve diğer illerde çadır kurma faaliyetlerini sürdürüyor'
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Hatay ve diğer illerde çadır kurma faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Arama kurtarma ve tahliye çalışmalarına aralıksız devam eden Mehmetçiklerimiz, Hatay ve diğer illerde çadır kurma faaliyetlerini de sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.