MSB: 'Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz’ın şehit olduğunu, 3 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamada “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 30 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman. Çavuş Nedim Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada üç bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.