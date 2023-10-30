MSB: 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'
Editör
EditörEditör
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek” ifadelerine yer verildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman