MSB: 'TCG Bayraktar amfibi gemimiz insani yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırdı'

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketiyle boğuşan Libya'ya TCG Bayraktar gemisi ile insani yardım malzemeleri gönderildiğini açıkladı.

MSB: 'TCG Bayraktar amfibi gemimiz insani yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırdı'
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketiyle boğuşan Libya’ya TCG Bayraktar gemisi ile insani yardım malzemeleri gönderildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Libya’ya yardım faaliyetlerine devam ediyoruz. TCG Bayraktar amfibi gemimiz, İzmir Alsancak Limanı’ndan aldığı insani yardım malzemelerini Libya’ya ulaştırdı” denildi.