MSB: 'TCG İskenderun, İskenderun Limanı'na yardım malzemelerini teslim etti'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) İskenderun'un İskenderun Limanı'na yardım malzemelerini teslim ettiğini bildirdi.

MSB: 'TCG İskenderun, İskenderun Limanı'na yardım malzemelerini teslim etti'
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) İskenderun’un İskenderun Limanı’na yardım malzemelerini teslim ettiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG İskenderun personel nakliye gemimiz, İskenderun Limanı’na yardım malzemelerini teslim etti ve depremde yaralanan vatandaşlarımızın gemiye intikalini sağlayıp Mersin’e doğru hareket etti" ifadelerine yer verildi.