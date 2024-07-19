MSB: 'Terör örgütü PKK mensubu 15 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 'Terör örgütü PKK mensubu 15 terörist etkisiz hale getirildi'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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Açıklamada, teröristler için kaçacak yerin olmadığı ve Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğu vurgulandı.