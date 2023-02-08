MSB: 'Terörle mücadelenin kahramanı komandolarımız da deprem bölgesine intikal ediyor'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların deprem bölgesine intikal ettiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Terörle mücadelenin kahramanı komandolarımız da deprem bölgesine intikal ediyor. Tüm gücümüzle devletimizin ve milletimizin yanında mücadeleyi sürdüreceğiz” denildi.