MSB: 'Terörle mücadelenin kahramanı komandolarımız da deprem bölgesine intikal ediyor'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların deprem bölgesine intikal ettiğini bildirdi.

MSB: 'Terörle mücadelenin kahramanı komandolarımız da deprem bölgesine intikal ediyor'
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların deprem bölgesine intikal ettiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Terörle mücadelenin kahramanı komandolarımız da deprem bölgesine intikal ediyor. Tüm gücümüzle devletimizin ve milletimizin yanında mücadeleyi sürdüreceğiz” denildi.