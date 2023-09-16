MSB: 'TGC Sancaktar ve TGC Bayraktar gemilerimizin ulaştırdığı yardım malzemeleri Libyalı yetkililere teslim edildi'

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya TGC Sancaktar ve Bayraktar gemileriyle gönderilen yardım malzemelerinin Libyalı yetkililere teslim edildiğini açıkladı.

MSB: 'TGC Sancaktar ve TGC Bayraktar gemilerimizin ulaştırdığı yardım malzemeleri Libyalı yetkililere teslim edildi'
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Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Libya’ya TGC Sancaktar ve Bayraktar gemileriyle gönderilen yardım malzemelerinin Libyalı yetkililere teslim edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “TGC Sancaktar ve TGC Bayraktar gemilerimizin ulaştırdığı yardım malzemeleri Libyalı yetkililere teslim edildi” denildi.

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