MSB: 'Türk ve ABD Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz'de ortak geçiş eğitimleri yaptı'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Deniz Kuvvetleri ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Deniz Kuvvetleri'nin, 26 Şubat 2024 tarihinde Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yaptığını duyurdu.

MSB: 'Türk ve ABD Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz'de ortak geçiş eğitimleri yaptı'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Deniz Kuvvetleri ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Deniz Kuvvetleri’nin, 26 Şubat 2024 tarihinde Doğu Akdeniz’de geçiş eğitimleri yaptığını duyurdu.

MSB, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “TCG Gelibolu ve TCG Göksu Fırkateynlerimiz, ABD Deniz Kuvvetlerinin Bataan Amfibi Görev Grubu ile 26 Şubat 2024 tarihinde Doğu Akdeniz’de geçiş eğitimleri yaptı. Eğitimlere NATO Daimî Görev Grubunda yer alan Birleşik Krallık Deniz Kuvvetlerine ait RFA Argus Lojistik gemisi de katıldı” ifadelerini kullandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb