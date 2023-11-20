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- MSB: 'Türkiye'de tedavi görecek olan 109 Gazzeli kardeşimizin tahliyesi için bir adet A400M uçağı görevlendirildi'
MSB: 'Türkiye'de tedavi görecek olan 109 Gazzeli kardeşimizin tahliyesi için bir adet A400M uçağı görevlendirildi'
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'de tedavi görecek olan 109 Gazzelinin tahliyesi için bir adet A400M uçağın görevlendirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’de tedavi görecek olan 109 Gazzelinin tahliyesi için bir adet A400M uçağın görevlendirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığının talebi üzerine; Türkiye’de tedavi görecek olan 109 Gazzeli kardeşimizin tahliyesi için Hava Kuvvetlerimize ait bir adet A400M uçağı görevlendirildi. Kayseri’den havalanan ve Mısır’a giden uçağımızda 10 kişilik sağlık personeli de bulunuyor" denildi.