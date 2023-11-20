MSB: 'Türkiye'de tedavi görecek olan 109 Gazzeli kardeşimizin tahliyesi için bir adet A400M uçağı görevlendirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'de tedavi görecek olan 109 Gazzelinin tahliyesi için bir adet A400M uçağın görevlendirildiğini açıkladı.

MSB: 'Türkiye'de tedavi görecek olan 109 Gazzeli kardeşimizin tahliyesi için bir adet A400M uçağı görevlendirildi'
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’de tedavi görecek olan 109 Gazzelinin tahliyesi için bir adet A400M uçağın görevlendirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığının talebi üzerine; Türkiye’de tedavi görecek olan 109 Gazzeli kardeşimizin tahliyesi için Hava Kuvvetlerimize ait bir adet A400M uçağı görevlendirildi. Kayseri’den havalanan ve Mısır’a giden uçağımızda 10 kişilik sağlık personeli de bulunuyor" denildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman