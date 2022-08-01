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Dünyanın beklediği haber! Tahıl sevkiyatında ilk gemi yola çıkıyor

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından imzalanan anlaşma kapsamında RAZONI isimli ilk gemi Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket etti.

Dünyanın beklediği haber! Tahıl sevkiyatında ilk gemi yola çıkıyor
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin 08.30'da Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,

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"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yapılan yoğun çalışmalar sonucunda; Mısır yüklü RAZONI isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gitmek üzere Odesa limanından 01 Ağustos sabah 08.30'da hareket etmesinde mutabık kalınmıştır. 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan ‘Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

İHA
Editör

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