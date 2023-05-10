MSB: 'Ülkemizden Yunanistan'a ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı'

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB: 'Ülkemizden Yunanistan'a ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı'
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’den Yunanistan’a ve İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 2’sinin de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi.